مصر | أستاذ عقيدة بالأزهر: كيف لا نفرح بمولد الرسول وقد أمرنا القرآن الكريم بذلك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ عقيدة بالأزهر: كيف لا نفرح بمولد الرسول وقد أمرنا القرآن الكريم بذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة في الأزهر الشريف،: "قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف لنا ألا نحتفل بمولد رسول الله، كيف لا نفرح بذلك وقد أمرنا القرآن الكريم بذلك في قول المولي: "قل بفضل الله وبرحمته فليفرح المؤمنون".

وأشار إلى أنه في الخارج يشيدون بالنبي، فهناك مايكل هارد الكاتب الأمريكي المعروف قال لعلكم تعحبون أني الآن اقدم لكم شخصية لم تروا مثلها أبدا هو محمد بن عبد الله.. وليوناردوا شو قال إننا نحتاج اليوم لأحد ليحل مشاكل العالم مثل محمد فهو يستطيع حلها مثل رشف القهوة.

جاء ذلك علي هامش فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، بنادي مستشاري قضايا الدولة، تحت رعاية المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد خليفة رئيس النادي، وبحضور مستشاري الهيئة وأعضاء النادي.

ويشارك في الحفلة فرقة الإنشاد الديني السورية، والعديد من الفقهاء والقيادات الدينية.