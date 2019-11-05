مصر | رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الاحتفال بالمولد النبوي واجب ومطلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الاحتفال بالمولد النبوي واجب ومطلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقا، أن ظهور الدعاة الجدد، وقولهم إن الاحتفال بمولد النبي بدعة، أمر خاطئ كليا، وأقول الاحتفال مشروع بقول علماء الأمة واجتماعهم على ذلك، والقول الصحيح بأنه بدعة حسنة.

وأضاف خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بهيئة قضايا الدولة: "لا يجب السند بعدم احتفال السلف الأول في القرون الأولي، لأنهم لم يطبعوا المصاحف علي ورق ولم يضبطوها، وعلى هذا فليس كل ما تركه السلف ليس مشروعا، وليس كل ما فعلوه ننفذه حرفيا"، مختتما: "الاحتفال بمولد النبي مشروعا بل ومطلوبا أيضا".