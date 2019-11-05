مصر | حجز موظف بالقصر العيني فى واقعة "زيت السيارات" لحين ورود تحريات المباحث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز موظف بالقصر العيني فى واقعة "زيت السيارات" لحين ورود تحريات المباحث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حجز موظف بالأمن الإدارى بمستشفى قصر العيني، في واقعة القائه زيت سيارات على مقاعد الانتظار، لحين الاطلاع علي تحريات المباحث.

كما انتقل فريق من النيابه لمعاينة مكان الواقعه، وتحفظت النيابة علي كاميرات المراقبه لتفريغها.

كشفت تحقيقات النيابة مصر القديمة، أن المتهم قام بإلقاء الزيت لإجبار المرضى المترددين على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لعدم جلوسهم مما يتسبب لوجود زحام.

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وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا صورًا تظهر خلالها وجود زيوت وشحوم على مقاعد انتظار المرضى، بمستشفى قصر العيني، وجلوس المرضى وأسرهم على الأرض، داخل ساحة الانتظار، مما أثار غضب المتابعين.

وأجرت الأجهزة الأمنية فحص للصور المتداولة، عقب رصدها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأمكن تحديد مرتكب الواقعة والقبض عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

