مصر | نائب وزير الاوقاف: رسالة النبي محمد كانت إحياء الأخلاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير الاوقاف: رسالة النبي محمد كانت إحياء الأخلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أيمن أبو عمر نائب وزير الأوقاف، إن رسالة النبي محمد إحياء الأخلاق، وأذكر هنا رد السيدة عائشة عند سؤالها عن خلق النبي قائلة: "كان خلقة القرآن".

وأضاف خلال احتفالية نادي مستشاري قضايا الدولة، بالمولد النبوي الشريف، نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الله بذاته وصف النبي بأنه هاد كوصفة للقرآن وهو ما يؤكد قول عائشة رضي الله عنها.

وتابع أن النبي محمد طالب بالرخاء واحترام جميع الأديان، وذكر انه عند مرور جنازة يهودي فوقف النبي وتساءل الصحابة عن السبب فهو يهودي فأجابهم "أليس نفسا".