مصر | بمشاركة جمال الشاعر والأزهري.. بدء احتفال المولد النبوي بنادي قضايا الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة جمال الشاعر والأزهري.. بدء احتفال المولد النبوي بنادي قضايا الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، بنادي مستشاري قضايا الدولة، بآيات من القرآن الكريم، تحت رعاية المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد خليفة رئيس النادي، وبحضور مستشاري الهيئة وأعضاء النادي.

جاء ذلك بحضور جمال الشاعر نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الفتاح الهواري عميد كلية اصول الدين بجامعة الازهر، والدكتور اسامه الازهري، ويشارك في الحفل فرقة الانشاد الدينى السورية، والعديد من الفقهاء والقيادات الدينية.