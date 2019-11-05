مصر | انطلاق فعاليات احتفالية المولد النبوي بنادي هيئة قضايا الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات احتفالية المولد النبوي بنادي هيئة قضايا الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل، فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، بنادي مستشاري قضايا الدولة، تحت رعاية المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار أحمد خليفة رئيس النادي، وبحضور مستشاري الهيئة وأعضاء النادي.



ويشارك في الحفلة فرقة الانشاد الدينى السورية، والعديد من الفقهاء والقيادات الدينية.



والجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيسا لهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 25 أغسطس 2019.



كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذله من جهد وتفان فى تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالًا فى إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا فى هذا الصدد بالتاريخ العريق للقضاء المصرى الشامخ.