شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُرحب باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها باتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبى، وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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وأشادت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالاتفاق الذي يُعد خطوة مهمة تعزز من فرص التوصل لحل سياسى شامل للأزمة اليمنية، عبر استعادة التركيز على لُب المشكلة اليمنية، والالتزام بجميع مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وثمَنت مصر في البيان الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل التوصل للاتفاق.

وأكد الخارجية على دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمنى الشقيق.