شكرا لقرائتكم خبر عن رفع وإزالة 581 حالة إشغال وتحرير 28 محضرًا في حملة بشوارع وميادين مدينة ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الثلاثاء، بضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية، أمام حركة المواطنين والسيارات،للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقًا للقانون.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، اليوم الثلاثاء، برئاسة الأستاذ محمد بكري، وفي حضور اللواء محمد توفيق، مساعد مدير الأمن، والعميد يحيى محفوظ، مأمور مركز شرطة ناصر، والنقيب مصطفى أحمد، من شرطة المرافق، ومحمود السكري، نائب رئيس الوحدة المحلية، ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 581 حالة إشغال متنوعة، شملت 300 كرسي و80 تندة و120 تاند حديد، و50 حائط، و2 ثلاجة، و19 حوامل حديد من شوارع المدينة، بالإضافة إلى تحرير عدد 28 محضر بيئي متنوع للمخالفين، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.