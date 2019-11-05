شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: ننفذ استراتيجية تمنع الفساد ولا تتستر على فاسد أيًا كان موقعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الثلاثاء، الشكر للواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على كل الجهود التي يقوم بها من أجل مكافحة الفساد والوقاية منه وتفعيل استراتيجية الدولة في تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأشاد الدكتور الخشت، في ندوة «نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسة بمخاطر الفساد» والتي يحاضر فيها اللواء دكتور هشام زعلوك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالدور الجديد الذي تقوم به الرقابة الإدارية ليس فقط في كشف الفساد، وتغير دورها من خلال رؤية استراتيجية تحكم الدولة المصرية، ودورها في الوقاية ومنع الفساد.

وقال الدكتور الخشت، خلال الندوة، إنه لن يتحدث عن اسهامات الجامعة غير المسبوقة في التصنيفات الدولية، والمشاركة في المشروعات القومية، وتطوير العملية التعليمية، وانجازات البحث العلمي، وتطوير العقل المصري، والمشروعات الكبري مثل الفرع الدولي ومعهد الأورام ومستشفيات أبوالريش وقصر العيني، بل سيتحدث عن استراتيجية مكافحة الفساد وما أنجزناه في الجانب الإداري والمالي، والتحول الرقمي، وجائزة التميز الحكومي، بالتعاون مع الرقابة الإدارية.

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وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق الحوكمة للحد من الفساد هو أحد المفاهيم الأساسية التي قامت عليها رؤية تطوير الجامعة منذ ما يزيد على عامين، مشيرًا إلى أن مفهوم الحوكمة تم إدخاله في الجامعة من خلال عمليات محددة من الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت أول الجامعات الحكومية في التحول نحو عمليات الدفع الإلكتروني، في إطار تحول الجامعة إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث، ثم بعدها التحول إلى التحصيل الإلكتروني.

وقال إنه تم التعاون مع الرقابة الإدارية في الكشف عن وجود مجموعة ضخمة من حالات الفساد داخل جهة واحدة، وأنه تمت تنحية رئيس هذه الجهة، مؤكدًا أن العلاقات لا تحمي أحدا، وأن مفهوم الجامعة الذكية يقوم على التحول الرقمي الذي يمنع الكثير من عمليات الفساد.

وأضاف أن جامعة القاهرة لها دور في التحول الرقمي للاقتصاد في الوطن العربي، وهو ما يتعلق بالنزاهة والشفافية ويقلل من نسبة الفساد، وتابع أن هدف الجامعة منع الفساد داخلها من خلال إجراءات حاسمة وسريعة مع الأجهزة الرقابية، كما عملت الجامعة على تحسين الجهاز الإداري، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة حصلت على ثلثي جوائز مسابقة التميز الحكومي، حيث ترشحت للمسابقة 10 كليات على مستوى الجمهورية كان من بينها 4 كليات بالجامعة، وهي الصيدلة التي فازت بالمركز الأول، والطب بالمركز الثاني، والعلوم، وطب الأسنان.

وأشار إلى أنه في إطار مكافحة الفساد بالجامعة فإن دورنا هو مواجهة الخطأ بكل حسم وشفافية، موضحًا أن آخر ما تم إنجازه هو الدليل الإرشادي للخدمات، مؤكدا على أهمية عدم وجود انغلاق معلوماتي، مع التفرقة بين الشفافية التي تعني النزاهة وكشف الأمور لذوي الاختصاص، وبين الحفاظ على أسرار العمل التي يعتبر كشفها مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.