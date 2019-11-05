شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: الهوية المصرية ظلت رهينة «التخلف».. والسيسي مُنفتح على العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفيلسوف مراد وهبة إن الهوية المصرية ظلت رهينة مسار واحد وهو التخلف، كما أنه يُلاحظ أن هناك نوعا من أنواع الاستمتاع بـ«التخلف» داخل الهوية المصرية، مضيفًا: «كل لما تيجي تتكلم عن الغرب والحضارة الغربية يقولوا انت استعماري وانت مش ملتزم بخصائص الهوية المصرية».

وأضاف «وهبة»، خلال حواره في برنامج «نطق فكرا»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مُنفتح على العالم أجمع، ويحاول أن يُصدر الصورة المشرقة لمصر في الخارج من أجل أن يحدث تفاعل بينها وبين الدول الأخرى، بينما عندما نقرأ في مقالات النخبة نرى أن هناك سبا علنيا في دول الخارج.

وتابع :«لما انت بتعمل السب العلني، يبقى انت كده مش داخل في عملية الانفتاح، لما الناس تقعد تشتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل ونهار يبقى هنعمل انفتاح ازاي مع أمريكا، القضية في القرن الحادي والعشرين الأساسية هي مواجهة الإرهاب، فترامب شريك أساسي في صد الإرهاب عكس أوباما، فلازم نتعامل مع رؤساء الخارج من خلال رؤيتهم لمواجهة الإرهاب».