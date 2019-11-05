شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 فرصة عمل بالقطاع السياحي للشباب في ملتقى توظيف جنوب سيناء الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفّر ملتقى جنوب سيناء الأول لتوظيف الشباب، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالصالة المغطاة ١٠٠٠ فرصة عمل، بالقطاع السياحي فنادق ومنتجعات سياحية، بشرم الشيخ، والشركات والمطاعم والمحلات والصيدليات الكبرى.

Advertisements

وتواجدت ٢٥ شركة ومؤسسة وبنك لعرض فرص العمل المتاحة لديها، علاوة على البنوك وصندوق تنمية المشروعات المانحة للقروض الصغيرة.

وحضر الملتقى اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبدالعزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة.

من جانبه أكد محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة القوى العاملة، أن الملتقى يوفر فرص عمل حقيقية للشباب الراغب في العمل بالقطاع الخاص والسياحي.