شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: نرحب باستئناف رحلات الطيران إلى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رسائة الجمهورية، بأن الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز التعاون المشترك على كافة المستويات خلال الفترة القادمة.

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وأوضح أن الرئيس أعرب عن الترحيب بقرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ متطلعا لأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المأمول.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تعول على دور مصر المحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز مجمل أوجه العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة القادمة.

كما تطرق الاتصال إلى التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وكذا سبل صون السلم والأمن في أفريقيا في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.