شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفد رؤساء أديرة روسيا بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر
وذكر بيان الكنيسة: "أبدوا محبتهم وتأثرهم بمشاعر الود والحب من كل المصريين الذين تقابلوا معهم. وفى نهاية الزيارة قدم لهم قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية مع اخذ الصور الفوتوغرافية".
كانت الكنيستين المصرية والروسية قد بدأ تبادل الزيارات إذ زار ثلاثة وفود القاهرة وموسكو العام الجارى.
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