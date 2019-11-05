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البابا تواضروس يستقبل وفد رؤساء أديرة روسيا بالكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم، وفد رؤساء الأديرة فى روسيا الذى يزور مصر حاليًا، حيث رحب بهم فى زيارات الأديرة القبطية والأماكن الأثرية العديدة.

 

وذكر بيان الكنيسة: "أبدوا محبتهم وتأثرهم بمشاعر الود والحب من كل المصريين الذين تقابلوا معهم. وفى نهاية الزيارة قدم لهم قداسة البابا بعض الهدايا التذكارية مع اخذ الصور الفوتوغرافية".

 

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كانت الكنيستين المصرية والروسية قد بدأ تبادل الزيارات إذ زار ثلاثة وفود القاهرة وموسكو العام الجارى.

 

 

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