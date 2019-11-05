شكرا لقرائتكم خبر عن الانبا موسى يفتتح معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الأنبا موسى أسقف الشباب مساء اليوم معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى السابع والذى تنظمه أسقفية الشباب فى الفترة من الخامس من نوفمبر وحتى الثانى والعشرين من نوفمبر الجارى بقاعة القديس أثناسيوس الرسولى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. Advertisements يشارك فى المعرض أكثر من 40 دار نشر من الأديرة والأسقفيات العامة والمعاهد الدينية والإيبارشيات والكنائس والمكتبات القبطية الأرثوذكسية. وتحرص أسقفية الشباب على إقامة "معرض الكتاب" كل عام بالتزامن مع الاحتفال بجلوس قداسة البابا تواضروس الثانى على الكرسى المرقسي.

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