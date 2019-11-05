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البابا تواضروس يفتتح مؤتمر مبادرة لوزان للحوار الكنسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم، مؤتمر مبادرة لوزان مع الكنائس الارثوذكسية والذى يعقد للمرة الأولى فى مصر في ضيافة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الذى يستمر أربعة أيام تحت الرئاسة المشتركة بين الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والسيدة ليزلى دول من الجانب الإنجيلى.

 

وتدور جلساته حول شعار "عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ" (في ١ : ٢٧) ويشارك فيه حوالي ٥٠ مشترك من عدة كنائس وكليات وجامعات لاهوتية من عدة دول.

 

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وألقى قداسة البابا كلمة افتتاحية تحدث خلالها عن أهمية هذه اللقاءات التى تساهم فى فهم الكنائس لبعضها البعض اعتمادًا على المحبة والدراسة والحوار والصلاة لكى نصل إلى الفهم الذى يؤدى إلى الوحدة المسيحية التى يريدها المسيح.

 

 

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