الخليج 365.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: السيسى يفتتح مشروعات قومية وتنموية بجنوب سيناء والسويس.. ويؤكد: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش.. اللى اتعمل خلال الأربع سنين اللى فاتوا مايتعملش فى 20 سنة.. وبقول للمصريين ماتخلوش حد أبدا يخدعكم واقرأ أيضا..

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