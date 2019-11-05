شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تعمير سيناء: نستهدف وجود 3 مليون مواطن بأرض الفيروز والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن ما تم إنجازه من أنفاق وشرايين جديدة ساهمت في زيادة ومضاعفة معدلات التنمية.
وتابع، أننا نستهدف تنمية سيناء بوجود 3 مليون مواطن شمال وجنوب سيناء.
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