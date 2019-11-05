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رئيس جهاز تعمير سيناء: نستهدف وجود 3 مليون مواطن بأرض الفيروز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن سيناء شمال وجنوب بها بنية تحتية جيدة، وكانت الخطة موضوعة أن يوجد بها 3 مليون مواطن خلال عام 2017، وهذا لم يحدث بسبب عدم تنمية سيناء.

 

وأوضح "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن ما تم إنجازه من أنفاق وشرايين جديدة ساهمت في زيادة ومضاعفة معدلات التنمية.

 

وتابع، أننا نستهدف تنمية سيناء بوجود 3 مليون مواطن شمال وجنوب سيناء.

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