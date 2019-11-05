شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري اتصالا بجونسون ويرحب باستئناف رحلات الطيران البريطانية لشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز التعاون المشترك علي كافة المستويات خلال الفترة القادمة.

وقال "راضي"، إن الرئيس أعرب عن الترحيب بقرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ، متطلعا لأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المأمول.

Advertisements

وأضاف راضي ان جونسون أكد ان بريطانيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويعرب عن رغبة بلاده في تعزيز مجمل أوجه العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة القادمة.