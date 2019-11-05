شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم غادة والي من المركز الإعلامي العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المركز الإعلامي العربي خلال مؤتمر الناس والبنوك في دورته الـ13 بالقاهرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باعتبارها نموذجاً للنجاح والعطاء وتقديرا لجهودها وإحداث نقلة نوعية في وزارة التضامن الاجتماعي.

وذكر المركز أن تكريم غادة والي جاء بعد استقصاء فئات متنوعة من المواطنين، وحجزت والي لنفسها مقعدًا في عدد من الحكومات المتعاقبة ولم تبخل بوقتها ومجهودها في سبيل العمل من أجل خدمة مصر حتى أطلق عليها لقب وزيرة الفقراء لدعمها الدائم للفئات المهمشة وانحيازها للفقراء.

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وشهدت غادة والي فعاليات المؤتمر والذي يعقد تحت عنوان «مجتمع أقل اعتمادًا على النقد»، لمناقشة إجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجية المالية والمصرفية.

وشهد المؤتمر حضور اللواء أركان حرب محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ورؤساء البنوك الكبرى في مصر، ويرأس المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين هشام عكاشة بوصفه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ونائب رئيس اتحاد البنوك.

وتجولت والي في الأجنحة الخاصة بالبنوك، ثم توجهت إلى جناح بنك ناصر الاجتماعي وتحدثت مع الضيوف عن أهم البرامج التي يقدمها البنك ثم التقطوا صورة تذكارية داخل جناح البنك.