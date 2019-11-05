شكرا لقرائتكم خبر عن منتجو الألبان: تفعيل قانون حظر ذبح «المواشي الحلابة» ضرورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من منتجى الالبان في الاسكندرية وزير التجارة والصناعة، بتعديل المواصفة النباتية، باعتبارها كارثة بوضعها الحالي، كونها السبب في انهيار وتردي مهنة إنتاج الألبان في مصر.

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وشددوا في بيان، الثلاثاء، على ضرورة عدم إرهاب أصحاب مصانع الجبنة ومنتجات الألبان اثناء التفتيش عليهم حيث يجرى معاملتهم وكأنهم مجرمون أو تجار مخدرات والقبض عليهم لاخد عينات من المنتج خاصة وانه لديهم رخص مزاولة مهنة ويملكون سجلات تجارية.

كما طالبوا بالتحرك الفوري عن طريق الغرف التجارية على مستوى المحافظات لتفعيل القانون الصادر بمنع ذبح اناث المواشى الحلابة مؤكدين ان ما يحدث الان بهذا الشأن كارثة كبري مشيرين إلى أن عدد رؤوس المواشى في مصر يبلغ نحو 8 مليون رأس وأن وصول سعر كيلو اللحم اللباني الى٤٠ جنيه معناها انه لن يكون هناك مستقبل لمهنة انتاج الالبان وان تربية المواشى ستنتهى خلال عام وسيتم على اساسها استبدال اللبن الحليب في الصناعة باللبن المجفف «البودرة» .

وأشاروا إلى عدد من المشكلات التي تواجه القطاع من بينها ضرورة تحديد المواصفة القياسية لمنتجات الألبان المصرية بما يفيد الاقتصاد المصري وصحة وسلامة المستهلك ومراجعة القوانين الخاصة بالتفتيش على المصانع والمناشر والمخازن العاملة في منتجات الألبان بطرق علمية والأخذ بالدراسات العلمية والتجارب المعملية المعترف بها والمدونة بالجامعات المصرية والعالمية في ذلك المجال ومراجعة الدعم الذي قامت الدولة بتقديمة لتلك الصناعة بالفترة الماضية وترسيخ حقيقة أنه ليس هناك خصومة أو عداوة بين مفتشي الصحة والتموين من ناحية والقائمين على الصناعة من ناحية أخرى وترسيخ مبدأ أن الهدف واحد للكل هو رفع منظومة الاقتصاد والوصول لمنتج صحي أمن للمستهلك في متناول يده.