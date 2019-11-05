شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: الدولة تكفل نجاح مشروع التجمعات التنموية منذ عامه الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ جنوب سيناء، إن طرح التجمعات التنموية التي أعلن عنها يوم احتفالات 6 أكتوبر، يشمل 18 تجمع تنموي مختلفة المساحات، موضحًا أن من يحظى بالحصول على هذه الأرض سيحصل على 10 أفدنه أرض مزودة بكافة المرافق، ومنزل تشطيب كامل بمساحة 175.

وأضاف «شوشة»، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن سعر هذه الأرض والأرض المبني عليها المنزل والمرافق غير محسوب تكلفتها ضمن المشروع، موضحًا أن الدولة تكفل نجاح هذا المشروع منذ عامه الاول.

وتابع أن المتقدم يدفع 60% من قيمة الأرض والباقي تتحمله الدولة المصريه، وتتضمن طريقة السداد سداد مقدم بواقع 15 ألف جنيه، وسداد أول قسط بعد فترة سماح لمدة عامين بقيمة 20 ألف جنيه، ثم تقسيط المتبقي على 30 عام مبلغ بسيط، لكون معظم الزراعات ستكون زيتون ورمان والزراعات الحقلية بين هذه الأشجار، موضحًا أن الجدوى الاقتصادية لشجرة الزيتون ستصبح 100% خلال 6 سنوات، وتكون الشجرة الواحدة محملة بنحو 50 كيلو زيتون، سعر الكيلو 10 جنيهات، أي أن هناك 500 جنيه دخل يومي من الزيتون فقط، موضحًا أن مركز بحوث الصحراء سيقدم للمتقدمين شلت زراعين تتناسب مع طبيعة الصحراء والمياه الموجودة بها.