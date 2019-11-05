شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يستقبل وفد البرنامج الرئاسي لتفقد الخدمات بقرية الأحراز بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الثلاثاء، وفد البرنامج الرئاسي لتفقد قرية الأحراز بشبين القناطر، التي تم اختيارها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، وسمير صبحي، عضو مجلس النواب، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، ومجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، وغريب عارف، رئيس مدينة شبين القناطر.

كما حضر الجولة فريق مؤسسة مصر للتنمية المستدامة المسؤول عن جمع البيانات بالقرية، وأحمد صابر، منسق عام المبادرة بالقليوبية، وأحمد فوقي، منسق جمع المعلومات والبيانات، وإسلام جمال، مسؤول فريق القرية ومنسق المشروع.

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وتفقد محافظ القليوبية جميع المصالح الحكومية الخدمية بالقرية، للوقوف على الاحتياجات والخدمات التي يطلبها المواطنين بدأها بالوحدة الصحية الأحراز، التي تم تطويرها، حيث تفقد حملة الكشف المبكر عن ضعاف السمع من الأطفال، واطمأن على سير الحملة، كما تفقد عيادة العلاج الطبيعي وتم حصر الأجهزة المطلوبة لتجهيز العيادة، كما تفقد وحدة الحضانات وتم الإتفاق على توسعة الوحدة ليصل استيعابها إلى 20 حضانة بدلًا من 7 فقط.

كما تفقد مبنى الشؤون الإجتماعية، الذي سيتم تطويره بالكامل لتقديم خدمة لائقة للمواطنين ومكتب البريد، حيث تم عمل تقرير هندسي لهدمه لكون المبني آيل للسقوط وسيتم إنشاء مبنى جديد مزود بأماكن لاستراحة المواطنين وأماكن للانتظار، كما تفقد مدارس القرية وتم مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية بالبدء في التوسعات اللازمة وإحلال وتجديد المدارس القديمة وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي.

كما تم دراسة كل مشكلات المياه والصرف الصحي بالقرية وتم مخاطبة المسئولين للعمل على حلها، ومن أهم المشكلات توصيل المواطنين للصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من المشروع وإنشاء محطة الرفع.

وتفقد المحافظ والوفد المرافق أرض الجمعية الزراعية بالقرية والمهملة والتي لم يتم إستغلالها منذ سنوات طويلة، وطالب الأهالي باستخدام قطعة من الأرض لتوسعة الملعب الرياضي وتحويله إلى ملعب قانوني، واستغلال القطعة الباقية في إقامة مشروعات صغيرة لشباب القرية حيث وعد المحافظ المواطنين بمخاطبة وزير الزراعة بإمكانية إستغلال الأرض للمصلحة العامة، ولتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية.