شكرا لقرائتكم خبر عن كلنا ولادك.. إطلاق اسم الشهيد محمد رمضان على مدرسة في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزاح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، رافقه العقيد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافظة، اليوم الثلاثاء، الستار عن لافتة مدرسة الشهيد البطل محمد رمضان مكي الابتدائية بإدارة برج العرب التعليمية، بحضور والد الشهيد وأسرته.

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وبدأت مراسم إطلاق اسم الشهيد بإزاحة الستار عن اللافتة وتغيير اسم المدرسة بدلاً من مدرسة محمد فريد ثم تبعها السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناء الشعب وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وبعض الأغنيات والعروض الوطنية، كما رفع تلاميذ المدرسة لافتة مزينة بعبارة (كلنا أولادك يا أم الشهيد).

وقال «الديب» في كلمته أن إطلاق أسماء الشهداء على مدارسنا تكريم لأرواحهم لما قدموه وبذلوه من أجل الوطن ولهم منزلة كبيرة عند الله مع الأنبياء والصديقين حيث أنهم يروون بدمائهم الزكية الطاهرة أرض بلدنا الغالية.

من ناحيته أشاد العقيد محمد السيد، المستشار العسكري للمحافظة، بدور الشهيد وسماته الشخصية وحبه لوطنه وحرصه على تقديم روحه وهي أعز ما يملك فداء لوطنه.