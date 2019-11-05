شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم سعيد حساسين.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، رفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم: علاء والى، علاء العمدة، وسعيد حساسين.

وعن تفاصيل القرار، رفض «النواب» الطلب المقدم من النائب العام، بشأن رفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والى في القضية رقم 25226 لسنة 2015، جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة «اصدار شيك ليس له مقابل»، بقيمة 2 مليون جنيه، لصالح الشركة المصرية للاستثمارات.

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كما رفض المجلس الطلب المقدم من النائب العام، بشأن رفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019، وذلك لارتكابه جنحة «إذاعة أمور من شأنها التأثير في تحقيقات النيابة العامة»، بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب، بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر في القضية.

وبخصوص النائب علاء العمدة، تم رفض رفع الحصانة لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح، مركز إبشواى، وذلك في واقعة «البناء على أرض زراعية».

وانتهى تقرير اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى وجود شبهة كيدية في الطلب، لأن واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.