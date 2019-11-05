شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي غرب الاسكندرية يُتابع أعمال الإزالة والحالة الفنية للعقار المائل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب الإسكندرية، الثلاثاء، العقار المائل الكائن 5 شارع البشبشى بمنطقة الورديان لمتابعة الحالة الفنية، ومعدل سير العمل لإزالة الأدوار والموقف الحالي والحالة الفنية للعقار. وقال اللواء هشام كمال، رئيس الحى، في بيان اليوم، إنه يتم مضاعفة العمل وزيادة عدد العمال والمعدات، لسرعة تنفيذ الازالة، طبقًا لرأي اللجنة الهندسية المشكلة، وفقا للضوابط والأسس التي انتهت إليها اللجنة الهندسية، لإزالة الخطورة الداهمة وثبات ميل العقار. أعمال إزالة والحالة الفنية للعقار المائل أعمال إزالة والحالة الفنية للعقار المائل أعمال إزالة والحالة الفنية للعقار المائل أعمال إزالة والحالة الفنية للعقار المائل

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