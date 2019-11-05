شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يرد على 22 طلب إحاطة بشأن البريد والإنترنت في مصر (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، 22 طلب إحاطة وسؤال، موجهّين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وسوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت، فضلاً عن دور الوزارة لمواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواجهة الحرب الإلكترونية.

وردّ المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على طلبات إحاطة وسؤال عن سوء خدمات التليفون الأرضى وشبكات المحمول والانترنت، فقال الوزير إن الشركة المصرية تقوم بنشر والتوسع في نشر الأبراج الخاصة بشبكاتها لتقدم خدماتها ومنها الجيل الرابع، وإنه تم إحلال 52% من إجمالى الشبكات والألياف حتى عام 2019، وجارى إحلال باقى الشبكات، لتقدم تقدم خدمات التليفون الثابت وتطور البنية التحتية، لافتًا إلى أن تعلق خدمات الانترنت والتليفون الأرضى في حالة عدم السداد.

وردًا على الطلبات والأسئلة الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، منها طلب بشأن خدمة الانترنت في قرية بمركز مطوبس كفر الشيخ، فإنه جارى اتخاذ اللازم واستطلاع رأى العملاء والمستهلكين، وسيتم إدراج القرية في الخطة إذا زاد العملاء عن 150 عميلا.

وتحدث الوزير عن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن خطة وزارة الاتصالات لتطوير قطاع البرمجيات، مؤكدًا أن هناك إجراءات تتخذ لتطوير قطاع البرمجيات، وفتح المجال أمام الشركات العالمية أو الشركات المحلية للاستثمار في مصر.

ورد الوزير على طلبات إحاطة من النواب بشأن مكاتب البريد، منها طلب للنائب فوزى فتى عن مكتب بريد دروا، بمركز أجا بالدقهلية، موضحا أنه سبق الموافقة على إنشاء مكتب بريد للقرية تم الانتهاء من أعمال التشطيب وجارى اتخاذ الإجراءات للافتتاح، وبشان طلب النائب أحمد العرجاوي، عن مكتب بريد السلام بمركز أبوحمص بالبحيرة، قال إنه تم عمل المعاينة اللازمة، ولا ينطبق عليها الشروط، وعن عدم افتتاح مكتب بريد بأبوحمص، ففيها مكتبى بريد.

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وعن مكتب بريد ساقلتة بسوهاج، وفقا لطلب من النائب زكريا حسان، قال الوزير إنه تعطل عن التنفيذ ثم استأنفت الأعمال بإسنادها إلى شركة أخرى ونفذت 50% وجارى الاستكمال، وبخصوص طلب من النائب نضال السعيد، عن تأخر إنشاء مكتب بريد الإسكان، أوضح أنه جارى تسليم الموقع للشركة المنفذة للبدء في التنفيذ.

ورد وزير الاتصالات، على طلب إحاطة من النائب أحمد على إبراهيم، عن عدم إنشاء مكتب ريد مؤسسة الزكاة بالمرج، موضحا أنه تم تخصيص قطعة أرض وتبين أنها أملاك دولة وتعذر البناء عليها لأنها رقعة زراعية، وتمت محاولات عديدة للبحث عن موقع مناسب لهذه المنطقة ولكن واجهت مشكلة إثبات ملكية مما يحول دون البناء.

وبشأن طلب من النائب سمير أبوطالب، عن عدم تركيب ماكينات الصرف الآلى بمركز سمالوط بالمنيا، قال الوزير إن جميع المكاتب البريدية فيها ماكينات وجميع الخدمات المالية، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية العالية، ويوجد 23 مكينة في منطقة المنيا، ومركز سمالوط من المكاتب المرشحة لتركيب ماكينات صراف آلي.

وعن طلب من النائب هشام مجدى، بشأن إنشاء مكتب بريد جزيرة أبوصالح، انتهت الدراسة إلى عدم الموافقة لوجود عبء في الوصول والتعامل معه، واستخدام معدية مرة كل ساعة، أما عن طلب النائب محمد عباسى، بشأن التوسع في ماكينات صرف المعاشات، قال الوزير: «يوجد ماكينات صرف معاشات وخدمات أخرى، ويتم التوسع طبقًا لخطة موضوعة، جارى الانتهاء من المرحلة الأولى منها».

وردًا على طلب إحاطة عن النقص الشديد في الأجهزة والموظفين، أكد الوزير أن العمالة الحالية مناسبة لحجم العمل والقوة المتاحة تكفي.

وعن طلبات إحاطة من بعض نواب شمال سيناء، انقطاع الشبكات في سيناء وصعوبة الحصول على موافقة لإنشاء شبكات، أشار الوزير إلى أن هناك اعتبارات أمنية وفى حالة الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة لن تتوانى الوزارة عن تركيب المعدات الخاصة بالشبكات.