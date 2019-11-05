شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل بدار الصفا للأيتام في الدقهلية بشرخ في العين.. ومصدر: معلمة ضربته بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب أحد أطفال دار الصفا للأيتام بطلخا بشرخ في قرنية العين اليسرى، أثناء تواجده في معهد طلخا الابتدائي الأزهري، وتم إسعافه وعرضه على طبيب خاص لعلاجه.

وذكر مصدر مسؤول بالدار أن إحدى معلمات المعهد الأزهري ضربت الطفل على عينه بخرطوم ما تسبب في إصابته.

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وقال الدكتور أحمد نادر، رئيس مجلس إدارة دار الصفا، إن الطفل أصيب أثناء وجوده بالمعهد وحتى الآن لا نعرف من تسبب في إصابته.

وأضاف: «تم إبلاغ إدارة المعهد للتحقيق في الأمر والحفاظ على حق التلميذ وتقديم جميع أوجه الرعاية له».

وأشار إلى أن المعهد الأزهري به 70 من أبناء الدار في مختلف المراحل التعليمية.