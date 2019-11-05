شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو «الوسط» في انتخابات القضاة يبدأون جولاتهم بـ5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مرشحو قائمة الوسط في انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة جولاتهم الانتخابية، وذلك بالتزامن مع فتح اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، تلقي طلابات التنازلات من جانب المرشحين، حتى 20 نوفمبر الجاري، على أن تجرى الانتخابات في 20 ديسمبر المقبل.

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وتوجهت القائمة التي يترأسها المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أستاذ القانون الإداري والدستوري، والمرشح على مقعد رئاسة مجلس الإدارة، خلال جولاتها، على محاكم ونيابات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، وبنى سويف، على أن تستكمل القائمة جولاتها بباقي المحافظات بداية من الغد.

وتعقد القائمة اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل، لصياغة آمال القضاة وطموحاتهم، مشيرة إلى أنها تتبع الأسلوب العلمي في صياغة البرنامج، وهو استطلاع رأي الناخبين ممثلا في أعضاء الجمعية العمومية للنادي أولا لمعرفة متتطلباتهم.

وكان مراد أعلن ترشحه، واكتمال قائمة الوسط، والمكونة من ستة عشر مستشارًا، ورئيس محكمة ورئيس نيابة وقاضٍ ووكيل نيابة، وقال: «قد راعينا أن تكون قائمة الوسط صورة واقعية للتمثيل الحقيقى لجميع درجات القضاة، وأعضاء النيابة العامة وأن تكون ناطقة بآمالهم القانونية المشروعة».