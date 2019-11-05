شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: فض إضراب «مصر العامرية للغزل والنسيج» وعودة العمال للعمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فض إضراب 2000 عامل بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بعد موافقة إعادة فتح الشركة مرة أخرى، وعودة العمال لعملهم.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.

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وبمتابعة آخر تطورات الموقف حول إضراب العاملين بالشركة، تلقى الوزير من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد انعقاد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الشركة ورئيس مجلس إدارة بنك مصر (بصفته مالك للشركة)، وذلك للبت في أمر إعادة فتح الشركة من عدمها.

وبتواصل مدير المديرية مع رئيس مجلس إدارة بنك مصر أكد أنه تمت الموافقة على إعادة فتح الشركة مرة أخرى وعودة العمال مرة أخرى لعملهم.

وقدم الوزير الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودى.

من جهة أخرى، طالب وزير القوى العاملة مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بالتواجد داخل مناطق العمل والإنتاج، للتعرف على مشاكل العاملين، ومحاولة احتوائها، لمساعدة طرفي العملية الإنتاجية، لتحقيق مزيد من التفاهمات المشتركة.