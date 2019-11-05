شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد الكريم» يطلق وحدة القضاة لخوض انتخابات النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على مقعد رئاسة نادي القضاة، أمس- اجتماعًا مع أعضاء قائمته المرشحين على مقاعد مجلس الإدارة، واتفقوا جميعًا على تسمية القائمة بـ«وحدة القضاة».

وقالوا إن وحدة الصف هي الهدف، ونركز خلال برنامجنا على «كرامة القضاة وهيبة واستقلال القضاء»، والمساواة بين رجال القضاء فيما بينهم، وكذا المساواة بينهم وبين أقرانهم بالهيئات القضائية الأخرى، والعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات السكنية المتعثرة، على أن تبدأ القائمة جولاتها الانتخابية في الأسبوع المقبل.