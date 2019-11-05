شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم باخرة سياحية على كورنيش أسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق محدود بإحدى البواخر السياحية الراسية بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد باندلاع حريق بغرفة المغسلة داخل الباخرة الراسية على أحد مراسى كورنيش النيل بمدينة أسوان، وتم إجلاء السائحين من على متن الباخرة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بحالات اختناق من العاملين بالباخرة، حيث انتقلت على الفور 4 سيارات إسعاف و4 سيارات إطفاء للتعامل مع الموقف، ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج.

حريق بأحد البواخر السياحية بكورنيش أسوان