شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 5 مليار 280 مليون جنيه من معاشات نوفمبر حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
وقد سجلت ماكينات الصراف الآلى مليون و504 ألف حالة بقيمة مليار 835 مليون جنيه، ومن منافذ صرف البريد مليون 417 ألف حالة صرف بقيمة 2 مليار 415 مليون جنيه، ومن منافذ صرف الصندوقين الحكومى والعام والخاص تم تسجيل 632 ألف حالة صرف قامت بصرف مليار و 30 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت اليوم الثلاثاء، فى صرف معاشات شهر نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى والتى تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه، ويتم صرفها إلى 3.32 مليون قائم بالصرف، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح الخميس السابع من نوفمبر بدلاً من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.
وأشارت إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم .
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