"البحوث الإسلامية": لجنتا إحياء التراث والعقيدة يناقشان آلية عمل 5 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنتا إحياء التراث الإسلامى والعقيدة والفلسفة اجتماعهما اليوم بحضور أعضاء من المجمع ومساعدى الأمين العام للشئون العلمية وشئون الواعظات وأساتذة الجامعة والباحثين، وذلك فى إطار الانعقاد الدورى للجان المجمع والمناقشة المستمرة للقضايا المعاصرة والمطروحة على الساحة.
أضاف الأمين العام، أن لجنة العقيدة والفلسفة استعرضت أيضًا مجموعة من الأعمال العلمية التى تم مراجعتها تمهيدًا لإصدارها خلال الفترة المقبلة ومنها ما يتعلق بجهود الأزهر ومواجهته للشبهات المثارة حول صحيح الإسلام، فضلا عن أعمال أخرى تتناول جانب الأخلاق وفلسفته فى الإسلام.
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