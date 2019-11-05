اكتشف تنظيم الجينات لخطوات عملية الأيض.. 8 معلومات عن العالم إدوارد تاتوم

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1_ولد إدوارد لورى تاتوم فى بولدر بولاية كولورادو الأمريكية فى 14 ديسمبر 1909 2_درس تاتوم بجامعة شيكاغو ثم حصل على درجة الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية من جامعة ويسكونسن-ماديسون عام 1934. 3_وفى سنة 1937 بدأ تاتوم العمل بجامعة ستانفورد، حيث بدأ تعاونه البحثى مع بيدل Advertisements 4_وفى سنة 1945 انتقل تاتوم إلى جامعة ييل. 5_وفى عام 1957 التحق بالعمل فى معهد روكفلر. 6_توصل تاتوم وبيدل، إلى أن التغييرات التى تسببها الأشعة السينية والعمليات الكيميائية البيولوجية تنتقل إلى الأجيال اللاحقة. 7_حصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1958 لاكتشافه مع جورج بيدل أن المورثات "الجينات" تنظم خطوات عملية الأيض. 8_توفى تاتوم فى مدينة نيويورك فى 5 نوفمبر 1975 عن عمر يناهز 66 عاما.

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 يقدم فى النقاط التالية معلومات عن إدوارد لورى تاتوم، فى ذكرى رحيله كما يلى:

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