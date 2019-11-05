شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إقرار تدريس كتاب كونكت بلس بالتنسيق مع توجيه اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تدريس كتاب كونكت بلس الذى يدرس لطلاب الصفوف الأولى فى النظام الجديد للتعليم، يتم وفق الوحدات المراد تدريسها بالتنسيق مع توجيه اللغة الإنجليزية بكل مديرية.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى وفقا لمستوى الطلاب واحتياجاتهم ومدى استيعابهم، على أن يحدد توجيه اللغة الإنجليزية ويقرر الوحدات المراد تدريسها ويخصص له حصتين أسبوعيا.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت قرار، باعتبار كتاب كونكت بلس مادة نجاح ورسوب ولا تضاف لمجموع ودرجات الطالب، ويتم تدريسه فى المدارس الخاصة لغات والرسمية لغات للطلاب فى النظام الجديد.