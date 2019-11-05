شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إقرار تدريس كتاب كونكت بلس بالتنسيق مع توجيه اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتى وفقا لمستوى الطلاب واحتياجاتهم ومدى استيعابهم، على أن يحدد توجيه اللغة الإنجليزية ويقرر الوحدات المراد تدريسها ويخصص له حصتين أسبوعيا.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت قرار، باعتبار كتاب كونكت بلس مادة نجاح ورسوب ولا تضاف لمجموع ودرجات الطالب، ويتم تدريسه فى المدارس الخاصة لغات والرسمية لغات للطلاب فى النظام الجديد.
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