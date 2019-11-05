شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تستعرض خطة النهوض بالمنظومة بالمؤتمر العربى للتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر
واستعرض الوزير جهود الوزارة فى المخطط الشامل لتطوير التعليم فى مصر على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسى والجامعى، وذلك لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدى المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج.
كما تطرق وزير التربية والتعليم، خلال كلمته، إلى الحديث عن تطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة فى هذا المجال، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بخطوات لحل مشكلات كثافة الفصول المدرسية.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم تستعرض خطة النهوض بالمنظومة بالمؤتمر العربى للتنمية المستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.