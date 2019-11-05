شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تعقد ندوة عن التوعية بآثار الغيبة والنميمة على المجتمع والان مع تفاصيل الخبر
تضمنت المحاضرة الإشارة إلى تحريم الغيبة فى الإسلام، من خلال ما ورد في القرآن الكريم، والسّنة النّبوية، وقد اعتبرها العلماء من الكبائر، وقد شبّه الله تعالى الإنسان المغتاب بالذى يأكل لحم أخيه ميتاً، فقال سبحانه وتعالى:" أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ".
كما تم توضيح آثار الغيبة على الفرد والمجتمع لأنها تعمل على إزالة المحبة والمودة وتؤدى إلى قطع أرزاق الناس، فعلى الإنسان أن يتأمّل فى نفسه، وينظر إلى السّبب الذى بعثه على الغيبة، وبالتالى يقطعه، لأنّ علاج كلّ علةٍ يكون من خلال قطع سببها، ففى حال وقع العبد فى الغيبة والنّميمة، فإنّ عليه أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب إليه، وأن يتحلل من الشّخص الذى اغتابه.
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