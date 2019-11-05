شكرا لقرائتكم خبر عن "اتفاق الرياض" 10 بنود ترسم ملامح وثيقة استقرار اليمن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرت مساء اليوم مراسم توقيع اتفاق الرياض الذى تم توقيع أحرفه الأولى الأسبوع الماضى وتم تنفيذ المشاورات الخاصة بِه برعاية السعودية، وقد شارك اليوم فى مراسم التوقيع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

ويأتى التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثى واستعادة الدولة ويعول على هذا الاتفاق كخطوة تفتح آفاق جديدة للحل السياسى فى اليمن.





فما أبرز ما نص عليه اتفاق الرياض؟

- توحيد القوات الأمنية وضمها تحت لواء وزارة الداخلية اليمنية خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.

- إعادة تنظيم القوات الأمنية فى لحج وأبين والضالع وشبوة خلال 60 يوما.

- تنظيم قوات حماية المنشآت خلال 30 يوما.