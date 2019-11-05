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فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا الخليج 365، لحظات اختبار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عددا من مواقع المشروع التجريبى لعدة مواقع لركن الدراجات فى وسط البلد، بطول 2 كم، اللازمة بالتنسيق مع المرور وجهاز هندسة تخطيط المرور لبيان تأثير التجربة على الحركة المرورية بوسط المدينة، وفى حالة نجاح التجربة سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لتمتد لمسافة 15 كم بداية العام القادم.

 

 

 

 

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مسارات الدراجات

 

وقال محافظ القاهرة، فى تصريحات صحفية، أثناء افتتاح المشروع، برفقة وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برئاسة فيكتور كيسوب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي للبرنامج فى إطار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والبرنامج فى العديد من المشروعات وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، أن مشروع إنشاء مسارات للدراجات سيتم تفعيله فى منطقة وسط البلد نظرا لوجود كثافات مرورية فى تلك المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم التجرية لتغطى كافة مناطق القاهرة. 

 

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محافظ القاهرة خلال الافتتاح 

 

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وأضاف عبد العال، أن مشروع إنشاء حارات للدراجات فى الشوارع سيحد من ظاهرة التلوث البيئى والضوضاء ويقلل الكثافات المرورية، بالإضافة الى الحلول الأخرى التى تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بجانب مشروع "بسكلتة" لتمكين الاستخدام الآمن لنظام مشاركة الدراجات وتحديد مساراتها بالقاهرة والعمل على ربطها وتكاملها مع وسائل النقل الأخرى، وتشجيع المواطنين على استخدامها كوسيلة تنقل آمنة واقتصادية بشوارع القاهرة.

 

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محافظ القاهرة بصحبة الوفد خلال افتتاح المشروع

 

وخلال وخلال اختبار محافظ القاهرة، ومسئولو البرنامج، المشروع ميدانيا بميدان عابدين، التقى ”الخليج 365” مع عدد من المواطنين أصحاب الدراجات، اللذين أبدوا سعادتهم بالمشروع، ومواقع ركنات الدراجات المثبتة بميدان طلعت حرب، وأكدوا أن تجربة مسارات الدراجات بشارع محمد فريد، ستكون مفيدة جدا واستخدامها كوسيلة تنقل آمنة.

 

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مسارات الدراجات فى وسط البلد

 

وأشار أحد المواطنين، إلى أن وسيلة الدراجة تجعله يتخلى عن سيارته الملاكى، واستخدام الدراجة، كوسيلة تنقل، وهو ما يؤدى إلى تقليل استهلاك الوقود وحماية البيئة من التلوث، موضحا أن استخدام الدراجة صحية للجسم، وتمكنه أيضا من الوصول إلى الأماكن التى يتوجه إليها أسرع من استخدام السيارة بسبب الزحام.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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