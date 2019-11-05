شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشاريع التنموية فى سيناء والسويس، وإعلان وزارة المالية صرف المرتبات للجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 إلى 28 نوفمبر.

أكدت وزارة المالية أن المرتبات لشهر نوفمبر سيتم صرفها في موعدها المعتاد للجهات الحكومية في الفترة من 24-28 نوفمبر، وحرصا على حسن سير العمل بالجهات الإدارية لتحقيق التطبيق الكامل لنظم إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى (GPS) بكفاءة وفاعلية فقد قامت وزارة المالية بتحديد المواعيد الإضافية التالية عوضا لأيام الإجازات والعطلات الرسمية الواردة في شهرى نوفمبر وديسمبر2019 وكذلك شهر يناير 2020 على النحو التالى:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة، وبدأت احتفالية الافتتاحات بتلاوة آيات من القران الكريم.

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه حصل علي معلومات تفيد خلو مصر تماماً من الالتهاب السحائى.

تواصل وزارة البترول والثروة، تنفيذ برنامج عمليات الحفر والاستكشاف وتنمية الآبار فى الحقول بمختلف مناطق مصر البرية والبحرية، لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج بهدف الاستدامة فى تأمين وتلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة المختلفة من الغاز الطبيعى وتوجيه الفائض منه إلى صناعات القيمة المضافة.

فيما يعد انعكاسا لخطوات الإصلاح الاقتصادى التي قامت بها الدولة في الآونة الأخيرة، ويعتبر بمثابة جنى الثمار الإصلاحية، شهدت الأسواق المصرية، حالة من الانخفاض الشامل فى الأسعار، وتسببت خطوات ضبط السوق، فى خفض الأسعار عند الحد المعقول، فباتت كل سلعة تؤثر على الأخرى، وتمثل لها بديلا، حال المبالغة فى السعر.

قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بإحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ مايلزم من إجراءات تجاه العضو.

تتسابق الأجهزة التنفيذية فى محافظة شمال سيناء على انهاء أعمال البناء والمرافق فى مدينة رفح الجديدة ، تمهيدا لتسليمها للأهالى ، فى حلم طال انتظاره ، لكنه أصبح حقيقة على أرض الواقع.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أثناء افتتاح عددٍ من المشروعات القومية في محافظتي السويس وجنوب سيناء، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع في الدولة إلا بناء على خطط وتوجهات علمية ودراسات مستفيضة، مشيراً إلى أن المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052 ) وضعه علماء مصر عندما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان حالياً، حيث تم العمل به بدءا من عام 2009 والانتهاء منه فى إبريل 2012، قائلا: "إحنا مش بنقوم من النوم نقرر ننفذ مشروعات".

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بدأت محافظة الجيزة فى أعمال إزالة عقار الدقى المائل بشارع التحرير، وذلك بعد إخلاء العقار من السكان ونقل أمتعتهم.

لا زالت جماعة الإخوان الإرهابية، وأبواقها الإعلامية الكاذبة والمضللة، تحاول تشويه وتزييف الحقائق، من خلال استغلال حاجة الفقراء والمرضى، مستغلة اسم وتاريخ التلفزيون المصرى ومدى المصداقية التى يتمتع بها هذا الصرح العريق لدى المصريين، إلا أن جماعة الشر " جماعة الاخوان " الإرهابية، تحاول تشويه ذلك الكيان لصلح وخدمة مصالحها الدنيئة، مستغلة حالات المرض والعجز والعوز والفقر، مدعية أنهم مراسلو " التلفزيون المصرى " ليقبل هؤلاء البسطاء لتلبية احتياجاتهم .

حالة من الجدل الشديد انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب نشر فتوى لـ دار الإفتاء عن عدم جواز مصافحة الخاطب لخطيبته ، وتهكم البعض بأن هذا الأمر لا يحدث في وقتنا الحاضر وأن الأمر تخطى المصافحة، وأرجعوا ذلك إلى عدم الالتزام بالرؤية والضوابط التي حددها الشرع للخاطب والمخطوبة.

علقت المنتجة سارة الطباخ على تطور الخلاف بينها وبين الفنان محمد الشرنوبي، الذى نتج عنه صدور قرار بوقفه عن الغناء، مؤكدة أنها لجأت لنقابة المهن الموسيقية احتراما للتعاقد بينه وبين شركتها، الذى يضم بندا واضحا وصريحا ينص على اللجوء فى حالة الخلاف لمحكم للحكم فى موضوع الخلاف وديا قبل اللجوء للقضاء، وهذا سبب عدم رفع أى قضايا حتي الآن.

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قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة، وسوف يعقد محمود الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

سلط نادى أستون فيلا الإنجليزى الضوء على ما حققه المصرى محمود تريزيجيه لاعب خط وسط الفريق خلال مباراة أستون فيلا ضد ليفربول فى الجولة الــ 11.

تلقى اتحاد الكرة، موافقة شفوية من الجهات الأمنية، بحضور 10 الاف مشجع، فى ودية منتخب مصر وليبيريا بعد غد الخميس بملعب برج العرب.