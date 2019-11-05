شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الحوادث.. إخلاء سبيل فتاة العياط ومقتل المخطط لاستشهاد رئيس مباحث قوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قسم الحوادث بـ"الخليج 365" عددًا من الأخبار الهامة بالقطاع الأمنى والقضائى على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وجاء أبرز الأخبار المنشورة:

لقي عنصر إجرامى خطر مطلوب ضبطه فى واقعة استشهاد رئيس مباحث قوص مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط وبحوزته بندقية آلية وذخائر، جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والعمل على ضبط المتهمين فى واقعة إستشهاد الرائد باسم فكرى "رئيس وحدة مباحث مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا".

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، فى جلستها الماضية، بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من لفظ "منزل مسلم" فى اقامة أدلة

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية المتهم بـ قتل خالته وزوجها لسرقتهما فى روض الفرج، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فيه، وحددت جلسة 5 يناير القادم للنطق بالحكم.

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قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 15 نوفمبر لسماع الشهود.

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال

قررت محكمة الطفل إخلاء سبيل سبيل "أميرة.أ" الشهيرة ب فتاة العياط" على ذمة القضية المتهمة فيها بقتل سائق ميكروباص اتهمته بالشروع فى اغتصابها.