شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: أخيرا حسابى على "انستجرام" موثق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن سعادتها بتوثيق حسابها بموقع "انستجرام"، ومنحه العلامة الزرقاء.

وكتبت إسعاد يونس، عبر "أنستجرام" :"أخيرا حسابى موثق".

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من ناحية أخرى ردت الفنانة إسعاد يونس على اتهامات وجهت لبرنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc بـ"النوستالجيا"، أو الحنين إلى الماضى، وذلك فى الحلقات التى تستعرض موسيقى الأفلام القديمة بحلة جديدة معاصرة.

وقالت إسعاد يونس إن هذه الحلقات ليست ارتدادا للماضى بل خطوة للمستقبل، ودفعة للأمام، لأن هناك من يسعى لجذبنا بعيدا عن الأرض التي نقف عليها، وعن طبيعتنا وتاريخنا، فنصبح كالهائم في الفضاء.