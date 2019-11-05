مايا مرسي: التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أولوياتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي بالقاهرة في دورة انعقاده الثالثة عشر، تحت شعار "مجتمع أقل اعتمادًا على الكاش"؛ لمناقشة إجراءات الدولة للتحول للمجتمع اللا نقدي وتعزيز استخدامات التكنولوجية المالية والمصرفية تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد البنوك، والأستاذة لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزى المصري، ويستمر خلال يومي 5 و6 من نوفمبر الجاري.

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وخلال فعاليات المؤتمر تم تكريم الدكتورة مايا مرسى بإهدائها درع العطاء لعام ٢٠١٩ لمسيرتها المهنية التي امتدت لأكثر من ٢٠ عاما في مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها الأساسية.

وأعربت مايا مرسى عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن استدامة المؤتمر لمدة ١٣ عاما يعتبر نجاح مميز بالإضافة إلى تمتعه بالحضور الكثيف والقضايا المهمة التي يتناولها والعمل عليها، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يقع ضمن أولويات المجلس القومي للمرأة، حيث إن المجلس أول من تحدث عن التحول الرقمي بتوقيعه بروتوكول تعاون يعد الأول في العالم بين البنك المركزى المصري وآلية وطنية معنية بشئون المرأة لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الاقتصادي الثالث عشر "الناس والبنوك" ينظمه المركز الإعلامي العربي يهدف للوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد بالإضافة لإجراء حوار مجتمعي لمناقشة عدد من القضايا المهمة والملحة على أجندة الاقتصاد المصري وعلى رأسها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ منظومة التحول الرقمي لمصر وتحدياتها بجانب منظومة الشمول المالى وكذلك مبادرة الرئيس لتمكين المرأة في القطاع المصرفى والاقتصاد بشكل عام.