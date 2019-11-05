متحدث الرئاسة ينشر صورًا من المشروعات التي افتتحها السيسي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورا من المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء.
وقال راضي عبر الصفحة الرسمة بموقع فيسبوك، إن الرئيس افتتح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، في قطاعات الإسكان، والطرق والمحاور والكباري، ومحطات المياه، والحديد والصلب".
وتفقد الرئيس، بعض المشروعات القومية الكبرى بالسويس، برفقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.
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