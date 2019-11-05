البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، طلب النائب العام رفع الحصانة عن النائبين سعيد حساسين وعلاء العمدة وعلاء والي، لـ"وجود شبهة كيدية في الطلبات".

وعلّق رئيس مجلس النواب، على غياب النائبين "حساسين ووالي" عن المشاركة في الجلسة العامة، قائلا: "المعنيين بالأمر ليسوا موجودين.. هل الموضوع ميهمهمش مثلا؟".

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ورفض البرلمان رفع الحصانة عن سعيد حساسين في القضية رقم 142 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وذلك لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير في تحقيقات النيابة العامة، حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية في الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر في القضية.

ورفض المجلس أيضًا الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والي في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 2 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية، القصد منها منع النائب من أداء مهامه.

كما رفض الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء العمدة، لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواي، وذلك في واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، لوجود شبهة كيدية في الطلب، لأن القضية تعود إلى تاريخ سابق لاكتساب النائب عضويته بالبرلمان.