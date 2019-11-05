أخبار مصر | منظور: افتتاح مشروعات جديدة بجنوب سيناء والسويس تضاف لسجل الانجازات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظور: افتتاح مشروعات جديدة بجنوب سيناء والسويس تضاف لسجل الانجازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية الجديدة في مجال صناعة الحديد والصلب والرخام والجرانيت والإسكان والبترول والطرق والمحاور المرورية، بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، تنفيذًا لخطة الدولة المصرية بتنمية سيناء.

وأضاف منظور، في بيان، أن مثل تلك المشروعات الضخمة تستهدف تطوير البنية الأساسية للدولة بشكل عام والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة لجذب الاستثمارات وخاصة في سيناء، مُشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي تم افتتاحها اليوم تضاف إلى سجلات الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية يومًا بعد يوم بسرعة تنفيذها في أوقات قياسية.