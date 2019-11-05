أخبار مصر | منظور: افتتاح مشروعات جديدة بجنوب سيناء والسويس تضاف لسجل الانجازات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظور: افتتاح مشروعات جديدة بجنوب سيناء والسويس تضاف لسجل الانجازات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف منظور، في بيان، أن مثل تلك المشروعات الضخمة تستهدف تطوير البنية الأساسية للدولة بشكل عام والتي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة لجذب الاستثمارات وخاصة في سيناء، مُشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي تم افتتاحها اليوم تضاف إلى سجلات الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية يومًا بعد يوم بسرعة تنفيذها في أوقات قياسية.
كما طالب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وسائل الإعلام بالاستجابة لرسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنشر الوعي للمواطنين وذلك بالترويج للمشروعات القومية العملاقة التي تفتتحها الدولة من حين لآخر، بالإضافة إلى سرد مخاطر الانسياق وراء الشائعات، مُوجهًا التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لمجابهة الإرهابيين ليعم الرخاء على مصر.