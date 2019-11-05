أخبار مصر | بدء تنفيد إزالة عقار الدقي المائل بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تنفيد إزالة عقار الدقي المائل بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قبل قليل، الأجهزة التنفيذية التابعة لحي الدقي بمحافظة الجيزة، في أعمال إزالة عقار الدقى المائل بشارع التحرير، وذلك بعد إخلاء العقار من السكان ونقل أمتعتهم.

وكان محافظ الجيزة، وجه بسرعة الإنتهاء من إجراءات إخلاء السكان مم العقار ونقل متعلقاتهم والبدء فى أعمال الإزالة خلال 72 ساعة.

وألتقى راشد بعدد من السكان حيث أكد لهم أن قرار الإزالة صدر بناءاً على تقرير لجنة فنية مشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وذلك لثبوت وجود ميل يخل بإشتراطات السلامة للعقار وصعوبة إجراء أعمال صيانة أو ترميم.

وأكد لهم أن المحافظة وبكافة أجهزتها تدعم حقوق المواطنين دون تميز وأن سلامتهم تأتى فى أولى الإهتمامات وللسكان الحق الكامل فى الطعن على القرار .