أخبار مصر | مصر تفوز بجائزة "الريادة الدولية للسياحة" من بورصة لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز بجائزة "الريادة الدولية للسياحة" من بورصة لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت وزارة السياحة المصرية لأول مرة بجائزة" الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 (World Travel Market)، وذلك تقديرا للجهود المبذولة من الوزارة خلال العامين الماضيين، مما كان له تأثيرا كبيرا على صناعة السياحة في منطقة الشرق الأوسط.

وتسلمت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الجائزة في احتفالية حضرها أكثر من 500 شخصية من كبار المتخصصين العاملين في مجال السياحة والسفر.



كما حضر السفير طارق عادل السفير المصري في لندن، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعدد من ممثلي الغرف السياحية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 والتي تستمر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. كما حضر السفير طارق عادل السفير المصري في لندن، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعدد من ممثلي الغرف السياحية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 والتي تستمر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. وشملت فعاليات احتفالية تسليم الجائزة جلسة نقاشية تم خلالها مشاركة تجارب النجاح والأفكار حول مستقبل صناعة السياحة في المنطقة، والتي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط. ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال كلمتها عن سعادتها بهذه الجائزة، وأنها من الأهمية بمكان حيث يتم منحها خلال بورصة لندن الدولية للسياحة التي تعد من أهم المحافل السياحية على مستوى العالم. ومن جانبه أعرب كيم طومسون، مدير النشر في مجلة (Travel & Tourism News Middle East) TTN” “ للسياحة والسفر، وهى المجلة التي قامت بترشيح مصر للفوز بهذه الجائزة من خلال شراكتها الإعلامية مع بورصة لندن الدولية للسياحة WTM، عن سعادته بحصول وزارة السياحة المصرية على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" من بورصة لندن الدولية للسياحة.