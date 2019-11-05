أخبار مصر | الأوقاف: خطة مصر 2030 تعكس اهتمام الدولة بالقضية السكانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: خطة مصر 2030 تعكس اهتمام الدولة بالقضية السكانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي كلمته أوضح الشيخ ماجد راضي، أن مكانة الأسرة في الإسلام وأنها أساس بناء المجتمع وتنميته، مبينًا في حديثه أهمية التعايش السلمي بين أفراد المجتمع ضاربًا المثل بالنظام الذي كان يتعامل به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مع غير المسلمين، فكان ( صلى الله عليه وسلم ) نبراسا يقتدي به في كل أحواله وأفعاله مع المسلمين وغير المسلمين.
وأكدت الدكتورة مها النموري أن تنظيم الأسرة سلوك حضاري، وأنه تخطيط إيجابي وفعال لبناء أسرة قوية وناجحة، قادرة على تحقيق التنمية للأسرة والمجتمع، موضحة أن تنظيم النسل هو المباعدة بين فترات الحمل والآخر حتى تسترد الأم عافيتها وصحتها، وأن المباعدة بين فترات الحمل لها فوائد كثيرة منها: التنشئة السليمة والصحية لكل مولود، كما أنه يسهم في تلافي وفيات الرضع، وخفض وفيات الأمهات، وتمكين الأم من مواصلة الحصول على فرص أكبر في التعليم والعمل، مؤكدة أنه لا بد من تنظيم الأسرة وأن جميع الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة آمنة ومتاحة.
كما أشارت إلى أن زواج القاصرات يهدد المجتمع وله مخاطر صحية وجسدية ونفسية، لعدم اكتمال النمو عند الزواج، وأن الزواج في سن مناسب أفضل وأحسن لإنجاب أطفال يحمون المجتمع من أضرار محققة، وأن الكشف الطبي قبل الزواج يجنب المجتمع والأسر مشاكل كثيرة.
وفي كلمته أشار محمد علام إلى أن الزيادة السكانية غير المنضبطة أحدثت فجوة بين الإيرادات والمصروفات مما كان له التأثير على موارد الدولة، وأن عدد سكان مصر في عام ١٩٨٦م بلغ ٤٨ مليون نسمة، وفي عام ٢٠٠٦ بلغ العدد ٧٢ مليون نسمة، وفي عام ٢٠١٧ بلغ عدد السكان ٩٨ مليون نسمة، وحاليا بلغ عدد السكان ١٠٤ ملايين نسمة في الداخل والخارج، وخطة مصر 2030 تعكس اهتمام الدولة بالقضايا السكانية، ومن الآثار السلبية التي تنتجها مشكلة الانفجار السكاني عمالة الأطفال، وأطفال الشوارع، والزواج المبكر.