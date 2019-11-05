أخبار مصر | الأوقاف: خطة مصر 2030 تعكس اهتمام الدولة بالقضية السكانية

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نظمت وزارة الأوقاف، الدورة التثقيفية السادسة والعشرون في التوعية بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف جنوب سيناء بالمركز الثقافي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بالمديرية وحاضر فيها كل من الشيخ ماجد راضي فرج مدير إدارة شرم الشيخ، والدكتورة مها النموري المشرف العام على تنظيم الأسرة بجنوب سيناء، محمد علام مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، والشيخ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.

وفي كلمته أوضح الشيخ ماجد راضي، أن مكانة الأسرة في الإسلام وأنها أساس بناء المجتمع وتنميته، مبينًا في حديثه أهمية التعايش السلمي بين أفراد المجتمع ضاربًا المثل بالنظام الذي كان يتعامل به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مع غير المسلمين، فكان ( صلى الله عليه وسلم ) نبراسا يقتدي به في كل أحواله وأفعاله مع المسلمين وغير المسلمين.

وأكدت الدكتورة مها النموري أن تنظيم الأسرة سلوك حضاري، وأنه تخطيط إيجابي وفعال لبناء أسرة قوية وناجحة، قادرة على تحقيق التنمية للأسرة والمجتمع، موضحة أن تنظيم النسل هو المباعدة بين فترات الحمل والآخر حتى تسترد الأم عافيتها وصحتها، وأن المباعدة بين فترات الحمل لها فوائد كثيرة منها: التنشئة السليمة والصحية لكل مولود، كما أنه يسهم في تلافي وفيات الرضع، وخفض وفيات الأمهات، وتمكين الأم من مواصلة الحصول على فرص أكبر في التعليم والعمل، مؤكدة أنه لا بد من تنظيم الأسرة وأن جميع الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة آمنة ومتاحة.