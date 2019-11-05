أخبار مصر | أئمة الأوقاف بالسودان والبرازيل والأرجنتين يشاركون في حملة "هذا هو الإسلام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أئمة الأوقاف بالسودان والبرازيل والأرجنتين يشاركون في حملة "هذا هو الإسلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك عدد من أئمة الأوقاف الموفدين إلى الخارج بحملة الأوقاف العالمية للتعريف بصحيح الإسلام، حيث شارك الشيخ أيمن رمضان كامل محمود إمام مسجد الساحة الخضراء بالخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة بندوة للتعريف بصحيح الإسلام.

وقال الشيخ أبو بكر إبراهيم رئيس بعثة الأوقاف بالبرازيل، إنه في إطار مشاركة أئمة وزارة الأوقاف الموفدين إلى دولة البرازيل فقد تم تعميم ونشر خطبة الجمعة (هذا هو الإسلام) بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل على جميع المساجد، كما تم تنظيم عدد من الزيارات المدرسية وعدد من القاءات المتنوعة لتعريف غير المسلمين بمبادئ الإسلام السمحة، كما سيتم عقد ندوتين كبيرتين للتعريف بصحيح الإسلام بالتعاون مع الجمعيات الإسلامية بمسجد الرحمة بسانتوا أمارو، وبمسجد خالد بن الوليد بساو ميجيل وهما من أكبر المساجد بدولة البرازيل.

كما شارك الشيخ حجاج أحمد الشبراوي محمد موفد وزارة الأوقاف إلى المركز الإسلامي ببوينس أيرس عاصمة الأرجنتين بإقامة عدد من الندوات الدينية للتعريف بصحيح الإسلام.

يأتي ذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف محليًّا ودوليًّا، وفي ضوء إطلاق الوزارة للحملة العالمية ” هذا هو الإسلام ” للتعريف بصحيح الإسلام بعشرين لغة خلال شهر ربيع الأول بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

